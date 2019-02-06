الفنانة مها أحمد تنضم لبطولة مسرحية " كل ده كان ليه"

انضمت الفنانة مها أحمد لمسرحية " كل ده كان ليه " لتقف على خشبة المسرح القومي مع المخرج عاصم نجاتي الذي رشحها للبطولة بعد اعتذار رانيا محمود ياسين لانشغالها بتصوير مسلسل " فالانتينو " مع الفنان الكبير عادل امام .

يشار إلي أن مسرحية "كل ده كان ليه" تأليف محمد بغدادي وبطولة أحمد سلامة ومحمد رضوان، والديكور والأزياء لصبحى السيد، والموسيقى والألحان للمايسترو على سعد، وغناء مروة ناجى، واستعراضات محمد عبد الصبور.

وقد كان العمل المسرحي له اسم مبدئي "يعيش أهل بلدى" لكن تم تغييره لـ "كل ده كان ليه" وهو فانتازيا غنائية استعراضية تنتمي لمسرح الكوميديا السوداء .

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