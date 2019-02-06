الفنانة زيزي عادل تحتفل بعيد الحب بطرح أغنية" الرجالة"

تستعد الفنانة زيزى عادل لطرح أغنية جديدة كانت تحمل أسم "عاملي معلم" والتي ولكن تم تغيرها إلي اسم "الرجالة" في عيد الحب المقبل وذلك بعدما انتهت من تسجيلها مؤخرا، وهى من كلمات نادر صالح، وألحان أحمد البرازيلى، وتوزيع أكرم عادل، وميكس ماستر ماهر صلاح.

من ناحية أخرى طرحت مؤخراً زيزى عادل مؤخرًا أحدث أغانيها باسم "ضحكة مصطنعة" على موقع يوتيوب، والتى لا تكتفى زيزى بغنائها وإنما قامت أيضًا بكتابتها إلى جانب تلحينها بنفسها، بينما التوزيع قام به الموزع إيهاب سمير.

يذكر أن الفنانة زيزى كانت تعيش نشاطًا فنيًا كبيرًا خلال 2018 نظرًا لأنها طرحت فى شهر مارس الماضى وتحديدا فى عيد الأم أغنية "ربنا يخليكى ليا" من كلماتها وألحانها، وتوزيع إيهاب سمير بالتزامن مع الاحتفالات بمناسبة عيد الأم حيث أهدتها إلى والدتها.

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