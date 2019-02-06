ياسمين عبد العزيز تنشر صورها في الجيم على "إنستغرام"

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مجموعة من صورها وهي في الجيم تمارس مجموعة من الرياضات منها رفع الأثقال والجري واقفة وذلك من خلال حسابها على الأنستغرام وقد تفاعل الجمهور معها والذي دعا لها بحمايتها من كل حاسد. ياسمين عبد العزيز تصور حاليا مسلسل "الملكة" الذي سيعرض في رمضان القادم. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : الظهور الأول للفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز بعد إعلان طلاقها شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز يدافع عنها بعد طلاقها

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