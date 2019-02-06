شكرا لقرائتكم وائل كفوري بديل رابح صقر بحفلات فبراير الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتذر الفنان رابح صقر بشكل مفاجئ عن حفلته المقررة ضمن حفلات فبراير الكويت 2019.

وكتب تغريدة على حسابه الرسمي لم يوضح فيها الأسباب، قال فيها: "أقدم اعتذاري لجمهوري الحبيب والمسؤولين عن حفل فبراير الكويت المقام في 8 فبراير لظروفي الخاصة، وأعدهم بتواجدي في السنوات القادمة بإذن الله وأتمنى منكم ومن القائمين على هذا المهرجان قبول اعتذاري متمنياً لأرض الكويت دوام الأفراح، دمتم بخير".

رابح صقر

وفي الوقت الذي ظل فيه اسم رابح مطروحاً في موقع حجز التذاكر إلى ساعة متأخرة من مساء الخميس، أعلنت شركة روتانا التي أربكها الاعتذار أن الفنان #وائل_كفوري سيحل بديلاً لرابح صقر في حفلة سيحتضنها مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بعد 8 أيام ويشارك فيها الفنان نبيل شعيل، ولم توضح في بيانها للجمهور آلية استرجاع التذاكر للجمهور الذي عدل عن حضور الحفلة.