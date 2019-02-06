عائلة محمود ياسين تنفي نقله لمصحٍٍ علاجي

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: بعد شائعات استمرت عدة أيام حول الحالة الصحية للفنان القدير محمود ياسين والتي تردد انها تدهورت بصورة جعلت عائلته غير قادرة على رعايته وتسببت بنقله إلى مصحٍ علاجي لكبار السن، نفت عائلة الفنان المصري القدير هذا الأمر في بيان رسمي مؤكدة على تواجده في منزله وتمتعه بصحة جيدة.

وتتكتم العائلة عن ىتفاصيل حالته الصحية منذ فترة طويلة بعد أن توقف عن العمل بشكل كامل منذ عام 2012. فيما قالت زوجته الفنانة شهيرة في إحدى اللقاءات التليفزيونية أنه اصبح غير قادر على العمل مجدداً. علماً أنه لم يظهر إلا في تكريمه بمهرجان الاسكندرية السينمائي قبل عدة سنوات.



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