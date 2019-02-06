راغب علامة ومحمد عساف يجتمعان على مسرح المجاز

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: يُطل الفنانان راغب علامة ومحمد عساف على جمهور مسرح المجاز مساء الجمعة 8 من فبراير المقبل في إمارة الشارقة. ولقد عبّر "علامة" عن حماسه للقاء الجمهور على مسرح المجاز حيث سيقدّم جديد أعماله وأغانيه المحببة لدى الجمهور. مشيراً إلى أن هذه الحفلات تسهم في تجديد وتقوية علاقة الفنان بمحبيه. وقال:" أشكر إمارة الشارقة، ومسرح المجاز والجمهور المحب والذواق للفن، على دعوتي لهذه الأمسيات في هذا البلد الجميل والمعطاء الذي لطالما كان منبراً للمحبة والسلام".

أضاف: "ما يسعدني أكثر أن هذه الأمسيات تُقام في عام التسامح. وهذا العنوان الكبير اختارته الإمارات لنفسها لتتوّج جهودها الإنسانية. ونحن علينا أن نسهم كفنانين برسائل نبيلة وقيّمة من خلال الأغنيات التي نقدمها. لأن الفنّ رسالة سامية وراقية تتجاوز كافة الحواجز والحدود والمواقف وتقدم للإنسانية مفاهيم أكثر جمالاً".

عساف

بدوره الفنان محمد عساف، الذي يُطل للمرةِ الثانية على جمهور هذا المسرح ليقدم باقة مختارة من أعماله، اعتبر أن مشاركته ضمن هذه الأمسيات الغنائية إضافة مميزة لمسيرته الفنية. مشيراً إلى أن مشاركته إلى جانب نخبة من كبار نجوم الغناء العربي تشرفنه وتضيف إلى تجربته، خاصةً أن اللقاء مع جمهور متنوع من مختلف أنحاء الوطن العربي يحفّز الفنان على تقديم كلّ ما هو جديد ونوعي".



