أحمد عبد الله يؤكد أن "الهجام" اجتماعي 

كشف الفنان أحمد عبد الله محمود أنه أوشك على الانتهاء من تصوير أحدث أعماله السينمائية فيلم "الهجام" المقرر طرحة بدور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة حيث لا تبقى له سوى أيام وينتهي من تصوير الفيلم تماما.

وأشار محمود في حديث خاص إلى موقع "لايف ستايل" إلى أنه سعيد جدًا بتواجده في هذا العمل، بخاصة أنه يناقش العديد من القضايا الاجتماعية التي تهم الشارع المصري ويلقي الضوء عليها بشكل موضوعي.

وأعلن أحمد عبد الله أن فيلم "الهجام" يقدمه للجمهور في شكل مختلف وجديد تماما بالنسبة له نظرا لإحتواء الدور على جانب طيب وإنساني على غير عادته في ظل تقديمه للعديد من أدوار الشر.

وأشار أحمد إلى أنه يجسد شخصية لص وهجام في بداية أحداث الفيلم ثم يحدث له موقف ما ونقطة تحول سيتم الكشف عنها خلال السياق الدرامي لأحداث الفيلم تقلب حياته رأس على عقب وتغير مجري الأحداث تماما وتحوله من لص وبلطجي إلي شخص صالح يتوب عن كل المصائب التي ارتكبها ويحاول جاهدا أن يصلح كل الجرائم التي فعلها نافيا أن يكون الفيلم يدعوا للبلطجة والعنف خاصة في ظل نقطة التحول التي تحدث للشخصية في إطار اجتماعي.

ويشار إلى أن فيلم "الهجام" يُشارك في بطولته بجانب أحمد عبد الله محمود كل من نهى عابدين ووائل عبد العزيز ومحمود فارس وعمر الشناوى ومحسن منصور, ومن تأليف مصطفي سالم وأخراج مرقس عادل.

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