القاهرة - إسلام خيري
كشفت الفنانة ايتن عامر عن انشغالها بتصوير أعمالها الدرامية التي ستشارك بهما في المارثون الرمضاني المقبل وهما مسلسل "ابن أصول" مع الفنان حمادة هلال ومسلسل "فكرة بمليون جنية" مع الفنان محمد ربيع.
وأعلنت ايتن في حديث خاص إلى موقع "لايف ستايل"، أن فكرة تصوير عملين في الوقت ذاته، أمر صعب ومرهق جدا؛ ولكنها لا تخشى تماما من تواجدها بعملين في الموسم ذاته، لأن دورها في العملين مختلفين تماما بل يعتبران متناقضين.
وأكدت أن المشاهد لن يشعر بالتكرار أو التشابه على الإطلاق كما انها تتمنى أن ينجح العملين لأنهما من الأعمال الدرامية القوية التي ستعرض على الشاشة الرمضانية لهذا العام.
ويُشارك في بطولة مسلسل "ابن أصول"، حمادة هلال وسوزان نجم الدين وإيناس كامل و محمد نجاتي ومن تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير, بينما مسلسل "فكرة بمليون جنيه" بطولة علي ربيع وصابرين وهبة مجدي كريم عفيفى، سهر الصايغ، هنا الزاهد، صبرى فواز، سلوى خطاب، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، اللبنانية جيسى عبده، هادى الجيار، اسلام جمال، أحمد جمال سعيد وعدد آخر من الفنانين الشباب.
وقد يهمك أيضا :
الفنانة أيتن عامر تنتظر عرض فيلمها الجديد "ساعة رضا"
أيتن عامر تهنئ الفنانة شريهان بعيد ميلادها عبر "إنستغرام"
كانت هذه تفاصيل خبر أيتن عامر تعلن مشاركتها في الماراثون الرمضاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.