أيتن عامر تعلن مشاركتها في الماراثون الرمضاني

كشفت الفنانة ايتن عامر عن انشغالها بتصوير أعمالها الدرامية التي ستشارك بهما في المارثون الرمضاني المقبل وهما مسلسل "ابن أصول" مع الفنان حمادة هلال ومسلسل "فكرة بمليون جنية" مع الفنان محمد ربيع.

وأعلنت ايتن في حديث خاص إلى موقع "لايف ستايل"، أن فكرة تصوير عملين في الوقت ذاته، أمر صعب ومرهق جدا؛ ولكنها لا تخشى تماما من تواجدها بعملين في الموسم ذاته، لأن دورها في العملين مختلفين تماما بل يعتبران متناقضين.

وأكدت أن المشاهد لن يشعر بالتكرار أو التشابه على الإطلاق كما انها تتمنى أن ينجح العملين لأنهما من الأعمال الدرامية القوية التي ستعرض على الشاشة الرمضانية لهذا العام.

ويُشارك في بطولة مسلسل "ابن أصول"، حمادة هلال وسوزان نجم الدين وإيناس كامل و محمد نجاتي ومن تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير, بينما مسلسل "فكرة بمليون جنيه" بطولة علي ربيع وصابرين وهبة مجدي كريم عفيفى، سهر الصايغ، هنا الزاهد، صبرى فواز، سلوى خطاب، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، اللبنانية جيسى عبده، هادى الجيار، اسلام جمال، أحمد جمال سعيد وعدد آخر من الفنانين الشباب.

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