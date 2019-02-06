أحمد رزق يؤكّد انتهاءه من تصوير " الممر "

كشف النجم أحمد رزق أنه انتهى من تصوير جميع مشاهده في فيلم" الممر" , وأنه ينتظر طرحه في دور العرض السينمائية خلال موسم عيد الفطر المقبل , مشيرًا إلى احتواء الفيلم على العديد من المفاجآت الرائعة للمشاهدين.

وأكّد رزق في حوار خاص إلى لايف ستايل" أنه محظوظ بوجوده في هذا العمل المميز , نظرًا لاحتواء الفيلم على كوكبة كبيرة ومميزة من النجوم , ومنهم أحمد عز و إياد نصار ومحمد فراج وأحمد فلوكس ومحمد الشرنوبي ومحمد جمعة وأمير صلاح الدين ومحمود حجازي , بالإضافة إلى أن العمل تحت قيادة المخرج شريف عرفة .

وأوضح أن العمل يعود بنا من جديد لتقديم نوعية الأعمال الحربية المهمة والتي كانت مختفية طيلة السنوات الماضية بشكل كبير , حيث يجسد لأول مرة شخصية "مصور صحفي" ضمن أحداث الفيلم التي تدور حول مجموعة من الصاعقة المصرية قامت بتنفيذ عمليات ضمن حرب الاستنزاف .

ويقدم العمل ملحمة لعدد من أبطال الصاعقة وما قدموه في الحرب ضد إسرائيل ويوثق المصور الصحافي ما يحدث من تحضيرات واستعدادات خلال الأحداث.

يذكر أن فيلم "الممر" بطولة أحمد رزق، هند صبرى، محمد الشرنوبي، محمد فراج، أسماء أبو زيد، وآخرون، سيناريو وحوار أمير طعيمة وشريف عرفة، إخراج شريف عرفة.

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