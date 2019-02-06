شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تحيى حفلاً غنائيًا فى أوكرانيا.. الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة اللبنانية كارول سماحة لإحياء حفل غنائى فى أوكرانيا، يوم الخميس المقبل، ومن المتوقع أن تقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيها الجديدة والقديمة.

من ناحية أخرى انتهت كارول من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "وحشونى الحبايب"، من كلمات هانى رجب وألحان مديح وتوزيع بلال الزين.

يذكر أن آخر أعمال النجمة كارول سماحة أغنية "أهلا بيسوع" التى طرحتها على قناتها الرسمية "يوتيوب"، من كلمات نزار فرنسيس، ومن ألحان وتوزيع ميشال فاضل.