شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية محمد حماقى "م البداية" تقترب من 8 ملايين مشاهدة وتتصدر الترند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت أغنية "م البداية" ألبوم النجم محمد حماقى الجديد، الذى طرحه الأسبوع الماضى، وحققت الأغنية ما يقارب من 8 ملايين مشاهدة فى أسبوع واحد بما يعادل مليون مشاهدة يومياً، واحتلت الترند رقم 2 على اليوتيوب، وتقول الأغنية "م البداية قولتلك أن مش دايماً يكون الحب كافى.. والحياة ليها حسبة تانية يومها نزلت دمعة منك فوق كتافى".

يذكر أن محمد حماقى أقدم على خطوة جريئة خلال ألبومه الجديد "كل يوم من ده"، حيث طرح 20 أغنية كاملة، تعاون من خلالها مع العديد من الشعراء منهم أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، أمير طعيمة، وغيرهم، كما تعاون مع عمرو مصطفى ومحمد يحيى على صعيد التلحين ونادر حمدى موزعًا.