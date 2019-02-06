شكرا لقرائتكم خبر عن بتخبى الخاتم ليه؟..جينيفر لورانس تحتفل بخطوبتها "فى السر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما التقطت عدسات الكاميرات جينيفر لورانس، اثناء استمتاعها بعشاء رومانسى مع حبيبها كوك مارونى فى نيويورك السبت الماضى، لاحظ العديد أن النجمة الحائزة على جائزة الأوسكار تتعمد أن تخفى يدها بعيداً عن الأعين.



جينيفر تخفى الخاتم عن عدسة الكاميرات لكن الكاميرات استطاعت أن تلتقط صوراً لخاتم ألماس كبير يلمع فى يدها، ليؤكد مصدراً لموقع People أن الممثلة وافقت على الزواج من الممثل بعدما طرح عليها السؤال بعد مواعدة استمرت 8 أشهر فقط، وأكد أنهم كانوا يحتفلون بهذا الحدث السعيد يوم السبت فى عشائهم الرومانسى.

جينيفر تخفى الخاتم عن عدسة الكاميرات وقال المصدر المقرب من النجمة، أن الخاتم كان ملحوظاً للغاية، وكانوا يجلسون فى زاوية المطعم، وظهرت جينيفر متألقة فى فستان أسود بولكا مع نقاط بيضاء، وارتدت فوقه معطفاً أسود.

جينيفر تخفى الخاتم عن عدسة الكاميرات يعمل كوك مدير معرض الفنون فى نيويورك ويبلغ من العمر 34 عاماً، وتعرف على جينيفر منذ 8 أشهر فى موعد مدبر من صديقتهم المشتركة لورا سيمبسون، بعد فترة قليلة من انفصالها عن حبيبها السابق المخرج دارين أرونوفسكى فى نوفمبر 2017، والذى قام بإخراج فيلمها عام Mother.

جينيفر لورانس وحبيبها كوك



جينيفر لورانس وحبيبها كوك



جينيفر لورانس وحبيبها كوك

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