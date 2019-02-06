شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحمد فلوكس فى الجيم من أجل "براءة ريا وسكينة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع حاليا الفنان أحمد فلوكس لعدد من التدريبات الخاصة داخل الجيم من أجل تصوير فيلمه الجديد الذى يحمل اسم "براءة ريا وسكينة"، الذى يشارك فى بطولته مع الفنانة حورية فرغلى ووفاء عامر ومنة فضالى وعدد من النجوم.

وقال فلوكس، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه يحرص كل يوم على الذهاب إلى الجيم من أجل التدريبات على الشخصية التى يقدمها ضمن أحداث العمل الذى ينتمى إلى نوعية الأكشن، ويقدمها بشكل مختلف عن أعماله السابقة ويراهن عليه بقوة خلال الفترة المقبلة.

فيلم "براءة ريا وسكينة" من بطولة الفنان أحمد فلوكس وحورية فرغلى ووفاء عامر ومنة فضالى وأشرف مصيلحى، ومن تأليف أحمد عاشور وإخراج عبد القادر الأطرش، وتدور أحداث العمل بالكامل فى عام 1920، ومن المتوقع أن يقلب العمل موازين التاريخ فى العالم حيث يكشف من خلاله حقيقة فى حياة الثنائى ريا وسكينة واتهامهما بقتل العديد من النساء لسرقتهن.

من ناحية أخرى ينتظر فلوكس طرح فيلم "الممر" الذى يشارك فى بطولته مع أحمد عز وأحمد رزق، إياد نصار، أحمد صلاح حسنى، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، محمد فراج، ألحان المهدى، محمد جمعة، هند صبرى، محمد حافظ، كريم العميرى، وآخرين، سيناريو وحوار أمير طعيمة وشريف عرفة، إخراج شريف عرفة ومن المقرر طرحه فى موسم عيد الفطر.







