شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام: عبد الله غيث كان أقوى من أنتونى كوين فى فيلم الرسالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر النجم الشاب محمد إمام، ما وصفه بعقدة الخواجة، والاعتقاد دائما أن الأجانب أفضل من المصريين، مؤكدا أن العملاق عبد الله غيث كان أقوى من أنتونى كوين، فى فيلم الرسالة.

وقال محمد إمام :"مش عارف ليه عندنا عقدة إن الخواجات أحسن مننا، فى رأيى العملاق، عبدالله غيث كان أقوى بكتير من أنتونى كوين فى دور حمزة فى فيلم الرسالة".



تغريدة محمد إمام

فيما يواصل النجم محمد إمام تصوير مسلسل "هوجان"، الذى انطلق تصويره منذ أيام للعرض فى شهر رمضان المقبل، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد إمام وكريم محمود عبد العزيز وعبير صبرى وصلاح عبد الله ورياض الخولى وأوس أوس وميرنا نور الدين وعارفة عبد الرسول وأسماء أبو اليزيد وهاجر أحمد.