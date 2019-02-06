شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد حماقى يحتفل بنجاح ألبومه الجديد بحضور نجوم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان محمد حماقى بنجاح ألبومه الجديد "كل يوم من ده" مع صناع الألبوم من شعراء وملحنين، وحضور كوكبة من نجوم الفن منهم "يسرا وأحمد حلمى ومنى زكى وعمرو يوسف وكندة علوش وأكرم حسنى".

كما هنأ الفنان أكرم حسنى، محمد حماقى على ألبومه الجديد قائلا: "ألف مبروك على الألبوم المختلف والممتع ده ودائما مكسر الدنيا وتسلم على اليوم الجميل"، مضيفا "حماقى احتفل.. حلمى احضر.. منى تنور.. الكل زغرد.. طعيمة يبدع.. إحنا اتصور.. حماقى يفرح".

وتعاون محمد حماقى فى البوم "كل يوم من ده" مع الشعراء أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وخالد تاج الدين، وأمير طعيمة، ورمضان محمد، وودود، وتامر حسين، وأحمد على موسى، والملحنين: عمرو مصطفى، وتامر على، ومدين، وعزيز الشافعى، وشريف تاج، ومحمد يحيى، وشريف بدر، ومحمد النادى، والتوزيع الموسيقى: توما، وتميم، ونادر حمدى، ورامى سمير.

ألبوم "كل يوم من ده" يتكون الـ"سى دى" الأول يضم 10 أغنيات وهم "يزلزل"، و"كل يوم من ده"، و"ليلى"، و"عيونى سهرانة"، و"صور"، و"وأعمل ايه"، و"بقيت معاه"، و"يا غربة"، و"م البداية"، و"يا ستار".

أما "B SIDE"، فيضم "قدام الناس"، و"كفاية حلول وسط"، و"راضينى"، و"راسمك فى خيالى"، و"لا عتاب ولا حيرة"، و"الحكاية حكايتنا"، و"عاش من شافك"، و"خلينا زاى ما إحنا"، و"قالو عنك"، وخدنى اليك".

حماقى و أكرم حسنى

حماقى و أكرم حسنى

حماقى وأكرم حسنى



أحمد حلمى ومنى زكى وأمير طعيمة وأكرم حسنى أحمد حلمى ومنى زكى وأمير طعيمة وأكرم حسنى

حماقى و عمرو يوسف و كندة علوش



عمرو يوسف و كندة علوش عمرو يوسف و كندة علوش

حماقى و يسرا