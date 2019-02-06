شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة وإلهام شاهين ونجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد فاروق الفيشاوى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل عدد من نجوم الفن بعيد ميلاد الفنان فاروق الفيشاوى الـ67، حيث إنه من مواليد شهر فبراير عام 1952.

وشاركت الإعلامية بوسى شلبى، مجموعة من الصور والفيديوهات من حفل عيد الميلاد، الذى حضره عدد من الفنانين الذين حرصوا على مشاركة الفنان فاروق الفيشاوى الاحتفال بعيد ميلاده، بالإضافة إلى بعض أصدقائه.



نجوم الفن يشاركون فى حفل عيد ميلاد الفنان فاروق الفيشاوى

وشهد حفل عيد الميلاد، وجود عدد كبير من الفنانين، منهم الفنانة لبلبة، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة رانيا فريد شوقى، والفنانة نرمين الفقى، والفنانة وفاء عامر، التى حرصت على الغناء، وتألقت فى تقديم أغنية "بتنادينى تانى ليه".



أصدقاء الفنان فاروق الفيشاوى يشاركون فى حفل عيد ميلاده



الفنان فاروق الفيشاوى ديك برابر السينما المصرية



الفنان فاروق الفيشاوى والإعلامية بوسى شلبى



الفنان فاروق الفيشاوى وصديقه



الفنانة إلهام شاهين والفنان فاروق الفيشاوى



الفنانة دنيا عبد العزيز فى عيد ميلاد فاروق الفيشاوى