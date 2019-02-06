2 مارس.. بدء عرض مسلسل "قيد عائلى"

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أعلن تامر حمزة مخرج مسلسل "قيد عائلي" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن موعد عرض المسلسل على قناة "CBC"، ليكون 2 مارس المقبل.
يشار إلى ان المسلسل يشارك به العديد من كبار النجوم ومنهم: "عزت العلايلي، ميرفت أمين، محمد محمود عبد العزيز، بوسي، صلاح عبد الله، إنعام سالوسة، هالة فاخر، صبري فواز وسيمون،
جدير بالذكر أن "قيد عائلي"، تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج شركة مجموعة فنون مصر، وينتمي العمل إلى نوعية مسلسلات الـ45 حلقة.
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