شاهدوا.. هدية ثمينة من الملكة إليزابيث تلقاها الأمير هاري وميغان ماركل

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 فبراير 2019 11:28 صباحاً -

تلقى ​الأمير هاري​ وزوجته دوقة ساسكس ​ميغان ماركل​ هدية ثمينة من ​الملكة إليزابيث الثانية​ وذلك لمناسبة إنتقالهما إلى منزلهما الريفي الجديد في فروغمور. ودعت الملكة إليزابيث ميغان ماركل لإنتقاء بعض الأعمال الفنية من مجموعتها الخاصة، وهي ليست مجرد أي لوحات قديمة، بل إنها أكبر مجموعة فنية مملوكة لشخص واحد في العالم، وتتكون من أكثر من مليون عمل لأشهر الفنانين على غرار اندي وارهول، ليوناردو دا فينشي، ورامبرانت، ويصل سعر اللوحة الواحدة إلى مئات الملايين من الدولارات وذلك بحسب موقع “فوكس نيوز”.

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