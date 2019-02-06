شاهدوا.. ​بريطانية لم تغسل شعرها منذ 20 عاماً وطوله يصل إلى الأرض

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 فبراير 2019 11:28 صباحاً -

يبلغ طول شعر ​فرانكي كلوني​ (32 عاماً)، وهي فنانة من برايتون جنوب شرقي ​بريطانيا​، حوالي مترين، وتكتفي بتمشيطه للحفاظ عليه.

وبحسب موقع “​أودتي سنترال​”، بدأت كلوني في التوقف عن قص شعرها وهي في السادسة من عمرها، وعندما بلغت 13 عاماً وصل شعرها إلى خصرها، وقالت إنها تكره استخدام الشامبو والبلسم اللذين كانا سببا في جفافه قبل أن تتوقف عن غسله تماما.



وأكدت كلوني أنها لا تستخدم أي منتجات من أجل تسهيل أو تقوية شعرها، وقالت: ” كل ما أقوم به هو تمشيطه فقط. أفعل ذلك كل يوم”.

وتلجأ إلى تجديل شعرها من أجل تقصيره وتسهيل حركتها، لكن هذا التجديل قد يستغرق وقتاً من نصف ساعة إلى ساعة كاملة، ولا بد أن يساعدها على إتمامه أحد الأصدقاء.

وقد عانت كلوني في الأشهر القليلة الأولى بعد التوقف عن غسل شعرها، من الحكة في ​فروة الرأس​، وكان شعرها دهنياً جدا، لكنها تخلصت من كل هذه المشكلات مع الوقت.