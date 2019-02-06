كاظم الساهر يطلب رسمياً تغيير لقبه.. والسبب!

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كتب امير فتحي في الأربعاء 6 فبراير 2019 11:28 صباحاً -
قدّم الفنان العراقي كاظم الساهر بطلب رسمي إلى وزارة الداخلية العراقية، لتغيير لقبه من “السامرائي” إلى “الساهر”.
وجاء في نص الطلب الذي قدّمه كاظم الساهر: “إني المواطن كاظم جبار إبراهيم السامرائي، المعرف بهوية الأحوال المدنية الصادرة عن دائرة أحوال المنصور بسجل 303 صحيفة 108 م رقم الهوية (00497059)، أروم تغيير لقبي من (السامرائي) إلى (الساهر) كون اللقب الأخير يمثل اسم الشهرة (كاظم الساهر)، ولكي لا يحصل اختلاف في الأوراق الشخصية الأخرى، لذا يرجى تفضلكم اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بهذا الموضوع”.
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