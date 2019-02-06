محمد رمضان يقوم بتسوية أوضاعه مع الضرائب.. والمبلغ مفاجئ

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 فبراير 2019 11:28 صباحاً -

كشفت تقارير إعلامية مصرية الى ان الممثل المصري ​محمد رمضان​ قام بتسوية أوضاعه مع مصلحة الضرائب حيث اشارت التقارير الى أنه سدد مبلغاً قدر بـ 6 ملايين و200 ألف جنيه مصري اي حوالي 333 ألف دولار.

نيابة التهرب من الضرائب في مصر قررت حفظ أوراق قضية الممثل المصري محمد رمضان بعد سداد المبالغ الضريبية والتعويضات على العديد من الأعمال التي قدمها منذ العام 2013 حتى عام 2016، ومنها: مسلسل “إبن حلال” ومسرحية “رئيس جمهورية نفسه”، وفيلم “واحد صعيدي”، واستضافته في برنامج بإحدى القنوات الفضائية.

يذكر ان محمد رمضان كان قد حقق إيرادات خلال تلك الفترة بقيمة 20 مليون جنيه، ترتبت عليها ضرائب تبلغ 3 ملايين و 100 ألف جنيه، ومثلها تعويضات.