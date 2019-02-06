موقع بتجــــرد يكشف لكم تفاصيل كليب عاصي الحلاني الجديد

متابعة بتجــــــــــــرد: انتهى فارس الغناء العربي عاصي الحلاني من تصوير كليب أغنيته الجديدة “شو بخاف عليكي” في المكسيك. العمل من توقيع المخرج عادل سرحان وبحسب مصادر خاصة بموقعنا يحمل جرعات فرح وطاقة إيجابية عالية جدًا، تناسب أجواء الأغنية الشبابية الراقصة. وتضيف المصادر عينها أن عاصي الحلاني أراد أن يتضمن العمل ألوانًا زاهية ينثر من خلالها التفاؤل والحب بين جمهوره. أغنية “شو بخاف عليكي” من كلمات حسن عباس، ألحان باسم يحيى وتوزيع سليمان دميان وطارق مجدلاني. الجدير ذكره أن الأغنية حققت انتشارًا واسعًا منذ إطلاقها عبر المتاجر الرقمية فناهز الفيديو الرسمي الخاص بها الثلاثة ملايين مشاهدة عبر موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

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