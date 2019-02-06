بالمستندات.. حقيقة طلب كاظم الساهر تغيير لقبه

متابعة بتجـــــــــــــرد: انتشرت عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة مسرّبة من طلبٍ تقدّم به النجم العراقي كاظم الساهر إلى وزارة الداخلية العراقية يطلب فيه اعتماد شهرته لقبًا رسميًا له بدلًا من لقبه الأصلي وهو السامرائي.

ونصّ البيان على الآتي: “أريد تغيير لقبي من (السامرائي) ‏إلى (الساهر) ‏‏كون اللقب الأخير يمثل اسم الشهرة (كاظم الساهر)، ‏ولكي لا يحصل اختلاف في ‏الأوراق ‏الشخصية الأخرى، لذا يرجى تفضلكم ‏اتخاذ الإجراءات ‏القانونية الخاصهذا اة بلموضوع”.

وما أن انتشر الخبر حتّى نفته مديرية الأحوال الشخصية، مؤكدة أنه لم يصل إليها أي طلب من الساهر لتغير لقبه.

وولد المطرب والملحن العراقي، في 12 سبتمبر 1957، في الموصل، وبدأ حياته الفنية من خلال تعاونه مع الشاعر أسعد الغريري عام 1984، حيث أصدر أول ألبوماته بعنوان “شجرة الزيتون”، ثم انطلقت نجاحاته الفنية وحصد خلال مسيرته الطويلة ألقابا عديدة أهمها “القيصر” و”سفير الأغنية العربية”.