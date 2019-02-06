أحمد السقا يستعرض مهاراته في ركوب الخيل – بالصور

متابعة بتجـــــــــــــرد: استعرض الفنان المصري أحمد السقا مهاراته في ركوب الخيل من خلال حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”. ونشر أحمد السقا خلال الأيام الماضية صورتين له ظهر فيهما وهو يتخطى حواجز عالية وهو يمتطي الخيل وكتب بتعليقه: “الحمد الله.. ربنا يديمها نعمه”. الجدير بالذكر أن أحمد السقا يعرف بين جمهوره وفي الوسط الفني بحبه الشديد للخيل والفروسية، فهو من أكثر الفنانين الذين يجيدون ركوب الخيل.

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