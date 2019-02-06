راغب علامة يستمتع بثلوج لبنان: “هناك دائمًا طفل صغير في كل واحد منا”

متابعة بتجــــــــــــــرد: أمضى السوبر ستار راغب علامة يومًا مميزًا في إحدى المناطق الجبلية في لبنان وتحديدًا عند أحد المنحدرات الشهيرة الخاصة بالتزلج.

وشارك راغب علامة الجمهور بصور تجمعه مع أصدقائه حيث استكتعوا برياضة التزلج على الجليد، وكتب في تعليقه عليها: “هناك دائمًا طفل صغير في كل واحد منا”.

على صعيد آخر، يحصد راغب علامة خلال الفترة الراهنة أصداء أغنيته الجديدة “ردلي كلماتي” التي أطلقها مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب وحقق العمل مشاهدات تجاوزت الملايين في فترة زمنية قصيرة جدًا.