عمرو دياب سرق أغنيتين من سميرة سعيد.. معلومات تُنشر للمرّة الأولى

متابعة بتجــــــــــــرد: كشف الشاعر خالد تاج الدين في معلومات تُحكى للمرّة الأولى، أن الفنان المصري عمرو دياب سرق أغنيتين كانت قد اختارتهما الديفا سميرة سعيد قبله.

وأشار تاج الدين في حديث مع برنامج “ذا إنسايدر بالعربي” إلى أن أغنية “قصاد عيني” التي كتبها بنفسه ولحنها عمرو مصطفى كانت لـ سميرة سعيد إلّا أن عمرو دياب استمع إليها وأعجبته فأخذها منهما وأطلقها بصوته وهو ما أغضب الديفا حينها فتوقفت عن التعاون معهما بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيتها الشهيرة “يوم ورا يوم” التي تحمل توقيعهما أيضًا.

وتابع خالد تاج الدين تصريحاته وقال أنه وعمرو مطفى حاولا مصالحة سميرة سعيد بأغنية “ليلي نهاري” التي عاد عمرو دياب وسرقها منها بالأسلوب نفسه.

تصريحات خالد تاج الدين أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي حيث أن أغنيتي “قصاد عيني” و”ليلي نهاري” من أنجاح أغاني مسيرة عمرو دياب الفنية فاعتبر البعض أن هذا النجاح لا يُنسب إليه بل إلى سميرة سعيد التي تُعرف بذكائها الحاد في اختيار أعمالها الغنائية.