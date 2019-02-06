خطوبة جينيفر لورنس ومدير معرض أعمال فنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وسائل إعلام إنه تمت خطوبة النجمة الحائزة على جائزة أوسكار، جينيفر لورنس، وصديقها كوك ماروني، وهو مدير معرض للأعمال الفنية، ولم يُعلن بعد موعد الزواج.

وذكرت مجلة بيبول، على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، أن وكيلا عن لورنس، إحدى أشهر نجمات السينما في العالم، أكد خطبتها وماروني، 34 عاما.

وقال موقع إخباري يتناول أخبار المشاهير إن لورنس شوهدت وهي ترتدي "خاتما كبيرا" وتستمتع بما يبدو أنه حفل عشاء مع ماروني في مطعم فرنسي بنيويورك في الآونة الأخيرة.

وحصلت لورنس على جائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم الرومانسي الكوميدي "المعالجة بالسعادة" (سيلفر لينينجز بلايبوك)، وتشتهر أيضا بدور كاتنيس إيفردين في سلسلة أفلام "ألعاب الجوع" (هانجر جيمز) كما حصلت على 3 ترشيحات أخرى للأوسكار.

وقالت صحيفة (يو.إس.إيه توداي) الأمريكية إن ماروني هو مدير معرض للأعمال الفنية في صالة جليدستون بنيويورك.