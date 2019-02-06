حفل "أوسكار" بدون مقدم رئيسي للمرة الأولى منذ 30 عاماً

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت كاري بورك رئيسة شبكة ABC Entertainmen، أن حفل الأوسكار 2019 الذي يقام 27 فبراير الجاري في لوس أنجاوس الأمريكية، لن ينفرد به مقدم رئيسي، لأول مرة منذ 30 عاما، وإنما سيعتمد على مجموعة من النجوم الذين سيتناوبون على تقديم الفقرات المختلفة لبرنامج الحفل، وذلك وفقا لما نقلته الـ CNN.

وأوضحت بورك أن لا أحد سيحل محل كيفن هارت، الذي اعتذر سابقاً عن عدم تقديم الحفل، بعد أن أثارت تغريداته القديمة الجدل بشأن موقفه من المثليين.

وكانت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، أعلنت الثلاثاء الماضى، عن اختيار كيفين هارت لتقديم حفل أوسكار 2019، لكن التغريدات التى كتبها كيفين هارت منذ عدة سنوات، والتى تحمل مناهضة واضحة للمثليين، بعدما ظهرت أثار الأمر عدة دعوات إلى أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية لإقصائه من تقديم الحفل.

وأشارت بورك إلى أن عدم اختيار مقدم رئيسي للحفل قد يكون في الصالح العام، فالدراما المصاحبة للحفل والغموض الذي يلفه ربما يجذب متابعين ومشاهدين أكثر.

وسيقدم الفقرات عدد من النجوم، منهم: تينا في وإمي بولر، اللذان قدما حفل جولدن جلوب، وبري لارسون وتشارلز ثيرون ودانيل كريج وكريس إيفانز وجينيفر لوبيز ومايا رادولف وأماندلا ستبرغ وتيسا ثومسون.

وستكون هذه المرة الأولى منذ 30 عاماً التي يغيب فيها مقدم رئيسي عن تقديم حفل الأوسكار، وهو أحد أضخم حفلات توزيع الجوائز في العالم.