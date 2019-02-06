خاص- “انتِ هيّ” للفنان ماهر تجتاح مواقع التواصل

بعد أقل من اسبوع على اطلاق الفنان ماهر اغنيته الجديدة “انت هيّ” على قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب وعبر تطبيق انغامي العالمي، تجتاح الأغنية مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير وملفت.

الأغنية، التي كتب كلماتها ولحنها ماهر ووزعها Vox Box وانتاج تايغا، تحقق نجاحاً منذ لحظة اطلاقها، حيث يتلقى ماهر يومياً العديد من الفيديوهات من كافة الفئات العمرية وهم يغنون الأغنية على طريقتهم الخاصة.

ماهر سعيد بهذه الخطوة وهو يقوم بإعادة نشر الفيديوهات عبر حسابه على “انستاستوري”، كما انه اختار 10 فيديوهات ونشرها على انستغرام كي تبقى موثقة على الحساب الرسمي للفنان الشاب.

من جهة اخرى، يواصل ماهر احياء الحفلات في ملهى التايغا الشهير حيث يتنقل بين لبنان ودبي ويحيي أجمل السهرات ويغني “انتِ هيّ”، واللافت ترداد الجمهور للأغنية على الرغم من الفترة الزمنية القصيرة على طرحها.

كما ضرب ماهر موعداً مع ابناء منطقته حاصبيا بحفل فني سيحييه يوم الاربعاء 13 شباط في نبع البحصاصة – الحاصباني، وسيغني جديده على المسرح اضافة الى باقة منوعة من أجمل وأشهر الاغنيات وسيستمتع عشاق السهر بسهرة استثنائية ستمتد حتى ساعات الصباح الاولى.

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