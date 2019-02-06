خاص- الخليج 365 يكشف التفاصيل السرية لإنتقال كارلا حداد الى “ال بي سي اي”

بعد أن كان من المقرر ان تشارك الممثّل ماريو باسيل في تقديم برنامج خاص على شاشة MTV، تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإنتشار خبر صدر عن موقع محطة “المر” يفيد عن استغناء إدارة المحطة عن مقدمة البرامج كارلا حداد وذلك بعد تعاون بينهما دام ثلاث سنوات اثر تقديمها برنامج “رقص النجوم” الى جانب مقدم البرامج وسام بريدي.

اتصل موقع “الخليج 365” بكارلا حداد لمعرفة كافة التفاصيل منها مباشرة، الا انها فضّلت عدم الحديث بالموضوع الآن، مشيرة الى ان الجميع سيعرف كل شيء قريباً جداً.

وعلم موقع “الخليج 365” من مصادره الخاصة ان “كارلا” قدمت فكرة برنامج جديد على شاشة LBCI منذ شهر تقريباً وقامت بتصوير حلقة “بيلوت” بشكل سري جداً، ثم قُبلت ووقعت العقد الجديد مع المحطة.

وعلمنا من ضيوف الحلقة التجريبية الفنان وسام صباغ.

كما علمنا ان كارلا قدمت استقالتها من محطة MTV منذ اربعة أيام ما استدعى نشر MTV لهذا البيان

نذكر ان كارلا حداد كانت قد أطلت منذ اسبوعين ضمن برنامج “منّا وجر” وتحدثت عن البرنامج الذي ستقدمه على شاشة MTV التي على ما يبدو قررت ان لا تعرضه ما دفع بكارلا الى العودة الى منزلها الأول LBCI وتقديم الفكرة حيث تم الموافقة عليها.

فهل ستطل كارلا حداد بالبرنامج الجديد يوم الجمعة بعدما عرض الممثل وسام حنا آخر حلقات “حسابك عنا” الاسبوع الفائت وودّع المشاهدين؟