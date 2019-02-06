مهيرة عبد العزيز وبثينة الرئيسي بالفستان نفسه..من ناسبها التصميم أكثر؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اختارتْ الإعلامية الإماراتية، مهيرة عبد العزيز، لإطلالتها في حلقتها الأخيرة، ببرنامج كلام نواعم، فستانًا، كانت قد ارتدته قبلها الممثلة العُمانية، بثينة الرئيسي، منذ نحو شهر في جلسة تصوير.

الفستان من تصميم علامة دولتشي آند غابانا الإيطالية، المفضّلة لدى مهيرة، فهي غالبًا ما تظهر بتصاميم مختلفة، من بيت الأزياء هذا.

ويأتي تصميم الفستان بستايل ميدي، مطبّع بورود زاهية، وأرضية أقرب إلى نقشة النّمر، نسّقته الإعلامية الإماراتية مع حذاء ذهبيّ، بينما فضّلت "الرئيسي"، أنْ تكمل إطلالتها بحذاء أسود.

وكانت بثينة قد اختارتْ تنسيق إطلالتها مع حقيبة يد سوداء من "ديور"، مع اكسسوارات بسيطة.