قيس الشيخ نجيب: صارلي فترة بعيد عن الشارع السوري.. متحمس لكن عندي رهبة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعرب النجم السوريّ، قيس الشيخ نجيب، عن سعادته للعودة في التصوير داخل سوريا، بعد غياب لسنوات، لم يغبْ خلالها عن الدراما السورية، إنّما كانت جميع الأعمال التي قدّمها، تمّ تصويرها خارج سوريا.

وكشف الشيخ نجيب لـ"فوشيا"، عن أنّ ما جذبه لمسلسل "مسافة أمان"، إنتاج شركة إيمار الشام، وإخراج الليث حجو، كان النصّ، والمخرج وفريق العمل ككل. مضيفًا، أنّه متحمّس للبدء بالتصوير، متمنيًا، أنْ يستطيع العمل بعد إنجازه، الحصول على رضا الجمهور.

كما تحدّث قيس الشيخ نجيب، عن تحضيراته الثانية للموسم الدراميّ المُقبل.