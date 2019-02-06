مجموعة أون المصرية تُطلق مسلسل روبي

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تعرُض مجموعة قنوات اون المصرية مسلسل "اهو ده اللي صار" الذي تقوم ببطولته الفنانة روبي وكان مؤجلاً من شهر رمضان الماضي. حيث فاجأ مؤلف المسلسل عبد الرحيم كمال متابعيه بالإعلان عن موعد عرض المسلسل يوم السبت المقبل، بالرغم من عدم إطلاق حملة ترويجية للعمل الذي اتخذ القرار باستبعاده من السباق الرمضاني في اللحظات الاخيرة لأسبابٍ تسويقية.

بشار إلى أنه يجمع في بطولته إلى جانب روبي، كلاً من سوسن بدر، اروى جودة، محمد فراج وهشام اسماعيل فيما يخرجه حاتم علي.



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