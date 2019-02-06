كارول سماحة تحيي حفل عيد الحب بالأقصر

تستعد المطربة اللبنانية كارول سماحة، لإحياء حفل غنائي ضخم في مدينة الأقصر، وذلك تزامنًا مع احتفالاتعيد الحب، وتحديداً يوم 15 من شهر فبراير الجاري.

ومن المقرر أن تغني كارول عددا من أشهر أغنياتها الرومانسية خلال الحفل، سواء القديمة أو الحديثة والتي اشتهرت بها كارول على مدار مشوارها الغنائي.

يذكر أن آخر أعمال كارول كانت أغنية "أهلا بيسوع" للشاعر نزار فرنسيس، ألحان وتوزيع ميشيل فاضل، والتي طرحتها بمناسبة عيد الميلاد المجيد منذ ما يقرب من شهر.

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