محمد منير يحيي حفل عيد الحب في دبي

يحيي المطرب محمد منير حفل غنائي ضخم، وذلك في قرية دبي العالمية تزامنًا مع إحتفالات عيد الحب، يوم الجمعة الموافق 15 فبراير الجارى، على المسرح الكبير في القرية، على أن يبدأ الحفل في الثامنة مساءً.

ويسافر "منير" إلى دبي قبل الحفل بأيام قليلة، وذلك بمصاحبة فرقته الموسيقية لإجراء بعض البروفات الخاصة بالحفل، بجانب قضائه إجازة قصيرة هناك، ومن المقرر أن يغني "منير" عدد من أشهر أغنياته سواء القديمة أو الحديثة بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الجديد "الروح للروح دايما بتحن".

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