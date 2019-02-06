حماقي ومايا دياب في التجمع الخامس احتفالا بعيد الحب

يُحيي المطرب محمد حماقى والمطربة مايا دياب، حفلا غنائيا يوم 14 فبراير الجارى، احتفالا بعيد الحب بأحد الفنادق الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس. ويغنى حماقى مجموعة من أغانى ألبومه الجديد، الذي طرحه منذ أيام قليلة، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".. كما تقدم مايا دياب العديد من أغنياتها التى ارتبط بها الجمهور قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : تامر حسنى ومحمد حماقى يستحوذان على حفلات الجامعات فى "الربيع" النجم محمد حماقى يشدو بأجمل أغانيه فى بورتو السخنة

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