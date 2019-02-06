المطربة اللبنانية هبة طوجي تعلن عن حفل عيد الحب أمام الأهرامات

تستعد المطربة اللبنانية هبه طوجي والموسيقار أسامة الرحباني بإحياء حفل كبير في عيد الحب بمسرح الماركية بالتجمع الخامس يوم 15 فبراير. يصل الثنائي إلى القاهرة يوم 12 فبراير لكي يجري بروفات الحفل، واختارت هبة تصوير أفيش الحفل أمام الأهرامات لحبها الشديد للحضارة. الفرعونية. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : هبة طوجي تستعد لإحياء حفل عيد الحب في التجمع الخامس الفنان عامر زيان يُحيي حفلة عيد الحب في الدوحة

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