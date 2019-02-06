أسرة الفنان محمود ياسين تكشف حقيقة حالته الصحية

أصدرت أسرة الفنان محمود يس بيانا صحفيا لتوضيح بعض الأخبار التي انتشرت حول العائلة الفترة الماضية.

وقال الفنان والكاتب عمرو محمود يس، في بيان له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": تلاحظ على مدار الأيام القليلة الماضية قيام بعض الأشخاص بكتابة ونشر عدد من المنشورات والمشاركات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تتضمن المساس والإساءة للفنان القدير محمود ياسين وأفراد أسرته وتتناول الحياة الخاصة بهم بشكل سافر لم يخل فيه الأمر من التشهير والتحريض والسب والقذف بل واختلاق قصص غير حقيقية من وحي الخيال.

وتابع:" كذا التطاول بالسب والقذف واستحلال الخوض في سيرة أفراد الأسرة بصورة لا تليق مع عادات وتقاليد الشعب المصري المحترم الكريم وبما يعد تدخلا سافرا في الحياة الشخصية دون الوضع في الاعتبار الآثار السلبية والنفسية التي قد تضر بالمعنيين بها، كما ذكر البعض على خلاف الحقيقة الادعاء بتدهور الحالة الصحية للفنان محمود ياسين وقيام أسرته بإيداعه بإحدى المصحات العلاجية".

واستطرد قائلا:" لذا تود أسرة الفنان محمود ياسين أن تؤكد على تواجده بصورة دائمة بمنزله وسط جميع أفراد عائلته وأنه ينعم بصحة جيدة شاكرين المولى عز وجل على ذلك كذا عدم صحة تلك الادعاءات التي تناولها هؤلاء المغرضون جمله وتفصيلا، ونؤكد اعتزام جميع أفراد الأسرة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وكل من شارك في وقائع السب والقذف وساهم في هذه التجاوزات غير المقبولة خلال تلك المشاركات، معربين عن خالص تقديرنا واحترامنا لجميع أبناء الشعب المصري المحترم".

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