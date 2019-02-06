شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم 10 كلاب ظهرت فى السينما المصرية خلال 65 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ أن أهدى الملك فؤاد إلى مدرسة البوليس عام 1932 الكلب "هول " وأصدر أوامره بتكوين سلاح للكلاب المدربة والاستعانة بها في كشف الجرائم، منذ ذلك الحين والكلاب تحظي بالأهمية ...ليس فقط على مستوي البوليس ولكن أيضا من خلال الشاشة الفضية، فوجدناها تقوم بأدوار مؤثرة على مستوى الدراما ونستعرض فيما يلي أهم عشرة أفلام كان للكلب دور مؤثر في الأحداث الدرامية .

1ـ غزل البنات سنة 1949

استخدم الكلب لإظهار مدى الرفاهية التي تعيش فيها بنت الباشا " ليلي " والفرق بينها وبين الحياة التي يعيشها الاستاذ حمام " نجيب الريحاني "،عندما ذهب الريحاني إلي قصر الباشا فيقابل مربي الكلب فيعتقد أنه الباشا من وجاهته وتعليماته التي يصدرها بكل صرامة لتابعه وشعر الأستاذ حمام بالحسرة عندما علم أن مربي الكلب يتقاضي مرتب ثلاثون جنيها في الشهر، مما جعله يقول في مرارة : "أنا لو بربي كلاب من 30 سنه كنت بقيت من الأعيان ".

2 ـ الشموع لسوداء1962

الكلب في فيلم الشموع السوداء هو صديق البطل الوفي صالح سليم " أحمد " الذي يخفف عليه وحدته وهو في النهاية الذي يكشف سر جريمة مقتل أخيه الغامضة بعد أن يعثر علي المنديل دليل الجريمة .

3 ـ عضة كلب 1983

عندما يحاول البطلان عوني وسمير الحصول على إجازة طويلة للعمل بالإسكندرية، ويقترح سمير علي عوني أن يعضهما كلب، كى يأخذوا إجازة مرضية، إلا أن سمير الذي عضه كلب فعلا، يدخل المستشفى ويهرب منها، ويذهب عونى للتفاهم مع الممرض الذي يحجزه هو الآخر، يهربان معا ولكن الشرطة تقبض عليهما، الفيلم بطولة حسين فهمي وسمير غانم .

4 ـ السيد كاف 1994

تغدق الأرملة الثرية على الكلب الأليف الذي تملكه، حيث لم تَلِد أي أطفال،وتسخر له كل الخدم بما فيهم ليلى خريجة الجامعة. وهناك تتعرَّف ليلى على ابن زوج الأرملة، وتنمو علاقتهما معًا، الفليم بطولة ثناء جميل وعبد المنعم مدبولي .





5 ـ اوعي وشك 2003

يشكل الكلب في الفيلم موضوع عملية نصب يقومان بها بطلا الفليم ، حيث يبيعان أحد كلبين متشابهين، ثم يغريان المشتري بقيمه مرتفعة جدا لو وجد كلب مشابه، ثم يمر اللأخر بنفس نوع الكلب فيطلب مبلغ مالي كبير جدا نظير موافقتة بيع الكلب المشابه للكلب الأصلي الفليم بطولة أحمد رزق وأحمد عيد .

6 ـ مطب صناعي 2006

الكلب هو الذي انقذ الطفلة عندما أشرفت علي الغرق ، الفليم بطولة أحمد حلمي.

7 ـ كلبي دليلي2013

يجد مغاوري بطل الفيلم نفسه واقعا في حب فتاة تختلف عنه تماماً في كل شئ، ويتسبب “كلب” شقيقتها الضائع في مروره بالعديد من الأحداث الكوميدية الفليم بطولة سامح حسين ومي كساب

8 ـ علي جثتي2013

الكلب الوحيد الذي شعر بروح صاحبه بطل الفليم " أحمد حلمي "

9 ـ فيلم نوارة 2015

بطولة منة شلبي واستخدم الفيلم كرمز للتفرقة بين حياة الفقراء قبل ثورة يناير وحياة الأغنياء حيث يحظي الكلب برعاية شديدة من خادمته بطلة الفيلم " منة شلبي " التي تعيش في فقر مدقع

10 ـ كلب بلدي 2016

تدور أحداثه في إطار كوميدى حول لص يقوم بسرقة الكلاب البلدى وبيعها، والفيلم بطولة «أحمد فهمي، أكرم حسني، أحمد فتحي، بيومى فؤاد، محمد ثروت، محمد سلام»، تأليف شريف نجيب وأحمد فهمي، وإخراج معتز التوني.