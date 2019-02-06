خاص| تعرف على بديلة رانيا محمود ياسين في "كل ده كان ليه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

كشف الفنان أحمد سلامة، عن الاستعانة بالفنانة مها أحمد، للمشاركة في مسرحيته الجديدة "كل ده كان ليه"، المقرر عرضها علي خشبة المسرح القومي، كبديل للفنانة رانيا محمود ياسين.

وقال الفنان أحمد سلامة في تصريحات لمصراوي: "أنه تم الاستعانة بالفنانة مها أحمد لتحل محل رانيا ياسين بعد اعتذارها".

وأضاف: "مها تواصل البروفات على المسرحية من منذ يومين".

مسرحية "كل ده كان ليه" من بطولة أحمد سلامة، ومها أحمد، ومحمد رضوان، وهاني حافظ، وريهام أبو بكر، ومصطفى غريب وهي عمل من تأليف محمد بغدادي، وإخراج عاصم نجاتي.​