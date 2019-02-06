"Netlfix" تطرح إعلان مسلسل "Dating Around" استعداداً لعيد الحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
طرحت شركة "Netflix"، الإعلان الدعائي لمسلسل الرومانسية والكوميديا "Dating Around"، استعداداً وتزامناً مع احتفالات عيد الحب خلال شهر فبراير الجاري، ويتشارك في بطولته نخبة من النجوم الشباب والوجوه الجديدة.
وتدور أحداث المسلسل حول حياة العزوبية لعدد من السيدات ومهاتهم للإيقاع بعدد من الرجال بمواعيد غرامية، ومن المقرر أن يبدأ عرض اولي حلقات المسلسل بالتزامن مع عيد الحب الأمريكي منتصف الشهر الجاري، وتواصل "Netflix" نجاحاتها مؤخراً بعدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والتي يتم عرضها حصرياً لعملاء المنصة.
يذكر أن "Netflix" لديها موعد لحفر أسمها من ذهب بعد ترشح اخر انتاجاتها السينمائية "Roma" لـ10 جوائز أوسكار، لتكون الشبكة هي اول منصة رقمية ترشح لجائزة الأوسكار، وسط توقعات بإكتساح الفيلم حفل توزيع الجوائز المقرر إقامته يوم الأحد الموافق 24 فبراير.
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