خاص بالصور- نجوم الفن يقدمون التعازي لـ نهال عنبر بوفاة والدهاخاص الفن - مها المصري: درامانا مازالت...

ميرنا وليد - بيروت - تقبّلت الممثلة المصري نهال عنبر العزاء بوالدها الراحل محمد بك عنبر، بمسجد الحامدية الشاذلية في منطقة المهندسين، وتواجد نجلها مخرج الكليبات حسام الحسيني لتلقي العزاء العزاء في سرداق الرجال، وحرص على تقديم واجب العزاء عدد كبير من نجوم ونجمات الفن والتمثيل.

وحضر لتقديم واجب العزاء ​منى زكي​ التى تواجدت برفقة والدتها، ​رجاء الجداوي​، عبير منير، ​نبيلة عبيد​، مها أحمد، محمد رياض، ​هاني رمزي​، يسرا، رجاء حسين، شيرين، ميرفت أمين، دلال عبد العزيز، لبلبة ​بوسي شلبي​، وفاء صادق، صفاء الطوخي، رانيا محمود ياسين، شهيرة، فيفي عبدة، وندى بسيوني.

وحضر أيضاً شيريهان أبو الحسن، هالة صدقي، نضال الشافعي، دنيا عبد العزيز، لقاء سويدان، إيهاب فهمي، محمد محسن جابر، تامر الصراف زوج رانيا قريد شوقي، فاطمة الكاشف، عزة مجاهد، وغيرهم.

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تصوير: شريف عبدربه