خاص الفن - مها المصري: درامانا مازالت مطلوبة

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة السورية ​مها المصري​ أنها فوجئت بمستوى الكثير من الأعمال السورية لهذا العام، حيث بدت وكأنها تجاوزت كل الأزمات والحروب واستعادت بريقها.

وقالت لموقعنا: ليس غريباً على درامانا أن تكون في الصدارة، ورغم أن بعض المسلسلات العربية المشتركة سحبت البساط لكن ذلك لم يؤثر أبداً، لأن هذه الأعمال اعتمدت على السوريين كممثلين ومخرجين وفنيين.

وأضافت أنها سمعت أن الكثير من القنوات العربية عادت وطلبت شراء الأعمال السورية، ما يعني أن درامانا مازالت مطلوبة.

وتساءلت: عندما كان بلدنا يعاني حرباً شرسة كانت أعمالنا تعرض عبر خمسين قناة، فكيف الآن وآثار الحرب بدأت تتلاشى؟.

ويشار إلى مها المصري عادت بعد غياب خمس سنوات، حيث تشارك في مسلسل "سلاسل ذهب" بشخصية "أم سليم" وهي امرأة قوية تمتلك نفوذاً أكثر من زوجها، فتتعامل معه في أغلب الأحيان بطريقة غير لائقة، وتخوض صراعاً مع عائلة شقيقه.