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ميرنا وليد - بيروت - بعد أن أطلقت العام الماضي أغنية وكليب " حبك"، تستعد الفنانة جاكلين لإطلاق أغنيتها الجديدة "عيشني فيك" من كلمات محمد جابر، ألحان وتوزيع كارلوس بو مجاهد، تسجيل ستوديو CMH Records
ولهذه المناسبة خضعت جاكلين لجلسة تصوير مميزة بعدسة المصور فانسان خديج، شعر وماكياج مايك عطا الله، وحصل موقع "الفن" على هذه الصور الحصرية، والتي تبدو فيها جاكلين بإطلالات رائعة، فهي الفنانة المتجددة دوماً والتي تعشقها الأضواء، والتي تبقى وفية لفنها وللجمهور الذي يترقب أعمالها بشغف كبير.
من موقع "الفن" نبارك للفنانة جاكلين عملها الجديد، ونتمنى لها دوام الإستمرار والعطاء.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالصور- جاكلين في أحدث جلسة تصوير..لن تصدقوا كيف بدت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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