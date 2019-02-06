خاص وبالصور- جاكلين في أحدث جلسة تصوير..لن تصدقوا كيف بدت

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن أطلقت العام الماضي أغنية وكليب " حبك​"، تستعد الفنانة ​جاكلين​ لإطلاق أغنيتها الجديدة "​عيشني فيك​" من كلمات ​محمد جابر​، ألحان وتوزيع ​كارلوس بو مجاهد​، تسجيل ستوديو CMH Records

ولهذه المناسبة خضعت جاكلين لجلسة تصوير مميزة بعدسة المصور ​فانسان خديج​، شعر وماكياج ​مايك عطا الله​، وحصل موقع "الفن" على هذه الصور الحصرية، والتي تبدو فيها جاكلين بإطلالات رائعة، فهي الفنانة المتجددة دوماً والتي تعشقها الأضواء، والتي تبقى وفية لفنها وللجمهور الذي يترقب أعمالها بشغف كبير.

من موقع "الفن" نبارك للفنانة جاكلين عملها الجديد، ونتمنى لها دوام الإستمرار والعطاء.