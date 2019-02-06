مها أحمد تُنقِذ مسرحية "كل ده كان ليه"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: انضمت الفنانة مها أحمد لفريق عمل مسرحية "كل دا كان ليه" المقرر عرضها على خشبة المسرح القومي خلال الفترة المقبلة.

وكان يفترض أن تُعرض خلال ايام على المسرح، لكنها واجهت مشاكل عدة أجلت خروجها للنور، وغيّرت من فريق العمل الرئيسي. علماً أن "أحمد" وافقت سريعاً على الاشتراك ببطولة العمل أمام الفنان أحمد سلامة وبدأت بالتمرينات المكثفة خلال الفترة المقبلة.

هذا ومن المتوقع انطلاق عرض المسرحية خلال الربيع المقبل، علماً بأن إدارة المسرح القومي أنهت جميع التحضيرات الفنية الخاصة بالعرض الذي ستُحدد موعد انطلاقه فور جهوزه.

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