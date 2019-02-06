أحمد خليل فوجِئ بشائعة وفاته

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: انتشرت أمس شائعة بوفاة الفنان القدير أحمد خليل أثر أزمة قلبية مفاجئة، ولاقت رواجاً لعدة ساعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً أنه لم يرد على هاتفه سريعاً.
وحرصت نقابة الممثلين على إصدار تصريح رسمي يؤكد كذب هذه الشائعة بعدما تواصل أعضاء من مجلسها معه مباشرة مؤكدين على أنه بحالةٍ صحية جيدة.
وفي اتصالٍ هاتفي مع ""الخليج 365"" قال "خليل" أنه فوجِئ باتصالات أصدقائه وزملائه يتصلون للإطمئنان عنه، خاصةً الذين لم يتواصلوا معه منذ فترةٍ طويلة، موضحاً أن هاتفه لم يتوقف عن الرنين لعدة ساعات وهو ما جعله يشعر بحب الناس.
وإذ أكد أنه لا يشككو من مشاكل صحية، استغرب خروج هذه الشائعة وانتشارها بسرعة دون التأكد منها.
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