شاهد.. راغب علامة فى نزهة على الجليد بصحبة أصدقائه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان اللبنانى راغب علامة على قضاء يوم ممتع فى أحد الأماكن التى تتمتع بالطبيعة الجليدية. وشارك راغب علامة صورًا له من يوم قضاه بصحبة عدد من أصدقائه مستمتعاً بهذه الأجواء. وعلق علامة على إحدى الصور بقوله: "هناك دائمًا طفلًا صغيرًا داخل كل واحد فينا". يذكر أن الفنان راغب علامة يستعد لإحياء حفل غنائى 8 فبراير الجارى على مسرح "المجاز" بدولة الإمارات العربية، كما يستعد لتصوير أغنية "بقولك إيه" على طريقة الفيديو كليب قريبًا.

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