الارشيف / فن ومشاهير

شاهد.. راغب علامة فى نزهة على الجليد بصحبة أصدقائه

0 نشر
0 0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. راغب علامة فى نزهة على الجليد بصحبة أصدقائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان اللبنانى راغب علامة على قضاء يوم ممتع فى أحد الأماكن التى تتمتع بالطبيعة الجليدية.

 

raghebalama_50268252_399951447416824_5541996905064230725_n

 

وشارك راغب علامة صورًا له من يوم قضاه بصحبة عدد من أصدقائه مستمتعاً بهذه الأجواء.

 

raghebalama_50517935_419815365451711_59701007370658522_n

وعلق علامة على إحدى الصور بقوله: "هناك دائمًا طفلًا صغيرًا داخل كل واحد فينا".

 

raghebalama_50891624_994582464068053_5682013071593876715_n

يذكر أن الفنان راغب علامة يستعد لإحياء حفل غنائى 8 فبراير الجارى على مسرح "المجاز" بدولة الإمارات العربية، كما يستعد لتصوير أغنية "بقولك إيه" على طريقة الفيديو كليب قريبًا.

 

raghebalama_51300811_287978131888821_8446640315598062419_n

 

raghebalama_51393140_362050131283960_7357288402419847614_n

 

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. راغب علامة فى نزهة على الجليد بصحبة أصدقائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى