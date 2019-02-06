محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ضياء مصطفى: نشر موقع "الخليج 365"، الثلاثاء، عددًا من الأخبار والموضوعات الفنية، منها كواليس مسلسل دنيا سمير غانم وعزاء والد نهال عنبر وحفلات عيد الحب والحالة الصحية للفيشاوي وعلاقة نسب جديدة في مسرح مصر.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الفنية| انهيار نهال عنبر في عزاء والدها وعلاقة نسب جديدة فى "مسرح مصر" ومي عز الدين تعتذر لزينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.