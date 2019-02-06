كتب امير فتحي في الأربعاء 6 فبراير 2019 12:55 صباحاً -

الصفحة الرئيسية منوعات شاهد فيديو طريف.. مكالمة هاتفية بين شاب خليجي وأم كلثوم تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو طريف نشره مواطن خليجي يظهر فيه وهو يقود سيارته ويستمع لإحدى أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم ويقوم بإجراء مكالمة هاتفية إفتراضية معها.

فيظهر وهو يتحدث فى الهاتف قائلاً : أم كلثوم لترد هي -مقطع من الأغنية- نعم ” وهكذا .

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