"حبه جنة" لشيرين عبد الوهاب تقترب من 3 ملايين مشاهدة

اقترب فيديو كليب "حبه جنة" للنجمة شيرين عبد الوهاب من الـ3 ملايين مشاهدة، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وذلك خلال 3 أيام فقط من طرحه، أى بمثابة مليون مشاهدة فى اليوم الواحد.

استعانت الفنانة شيرين عبد الوهاب بزوجها المطرب الشاب حسام حبيب ولكن كان وجهه غير ظاهر طوال الفيديو كليب ولا يوجد سبب لهذا الاختيار حتى الآن، وأغنية "حبه جنة" ضمن أغانى ألبوم "نساى" للفنانة شيرين عبد الوهاب، وهى من كلمات الشاعر محمد عاطف، ألحان مدين، توزيع أحمد إبراهيم.

وحصل ألبوم "نساى" للنجمة شيرين عبد الوهاب على أكثر من 27 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب بعد أيام قليلة من إطلاقه على الموقع، ويضم ألبوم شيرين 12 أغنية، وهم: "حبه جنة، وكدابين، وأبو الرجالة، وأغنية ضعفى، وبيصعب عليا، وتاج على راسك، وياريتها جت، وأغنية طيبة وجدعة، لوانى، كلام عينيه، نساى"، ويذكر أن الألبوم هو الأول لشيرين عبد الوهاب بعد زواجها من النجم حسام حبيب، واللذان اجتمعا من قبل فى كليب "كل ما أغنى".

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